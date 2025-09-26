Възраждане на най-едрата граблива птица в Европа, 7 екземпляра са маркирани в Родопите

© Екипи на Фондация "По-диви Родопи“, Българското дружество за защита на птиците и "Зелени Балкани“ маркираха седем черни лешояда, пристигнали в България от Испания през месец май.



Птиците бяха снабдени с пръстени и специални GPS предаватели, които позволяват проследяване на техните полети в реално време. Данните от устройствата ще предоставят безценна информация за учените и природозащитниците, като ще помогнат за по-доброто разбиране на поведението и адаптацията на птиците, и ще допринесат за успешното им завръщане в дивата природа на Родопите.



До момента, в рамките на LIFE проекта "Завръщането на черните лешояди в Родопите“, в региона са освободени общо 33 индивида. Основната цел на инициативата е възстановяване на гнездящата популация на вида в българската част на Източни Родопи и създаване на нова колония, която да подкрепи единствената съществуваща естествена колония на черен лешояд на Балканите – тази в Национален парк "Дадя“, Гърция.



Черният лешояд е най-едрата граблива птица в Европа и е изчезнал като гнездящ вид в България преди около 25 години. Благодарение на международното сътрудничество с испанската организация GREFA, подкрепата на програмата LIFE на Европейския съюз и Rewilding Europe, видът получава шанс за ново бъдеще в Родопите.



Организациите благодарят на всички партньори и местната общност за подкрепата, отбелязвайки, че това е още една стъпка към възраждането на черния лешояд в България.