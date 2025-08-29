ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Възраждане" илиза на протест пред ВМЗ - Сопот заради идването на Урсула фон дер Лайен
Той съобщи още, че по повод на идването на председателя на Европейската комисия в България, “Възраждане" организира протест, който ще започне още в 9:00 ч., за да принудим всички властимащи цял ден да чуват и виждат обществените нагласи, за които остават с широко затворени очи от години.
“Урсула обаче не е добре дошла в България! Това го знаят и местните урсули, които неслучайно са пазили в тайна до последния момент нейното идване, защото знаят какво ще последва. Уверен съм, че няма нужда от излишни призиви, но все пак ще се обърна към всички свободни, нормални и достойни българи - елате да посрещнем заедно Урсула в Сопот. Елате, за да й покажем, че не е добре дошла в нашата страна. Елате, за да разбере, че колониалните власти не представляват българския народ, а само себе си.", допълни още Костадинов в призива си за подкрепа на протеста.
Той приканва всички българи, на които им е писнало да не ги чуват по важни въпроси; потърпевши са от управленски своеволия, от беззаконието и отсъствието на държавата, която абдикира във всички сфери; всички, на които им омръзна страната ни да се управлява от политици, които просто изпълняват; всички, които не желаят да продължаваме да бъдем въвличани във военния конфликт в Украйна; от властта, която иска да продължава да изпраща военна помощ натам - елате в неделя в 9 ч. пред входа на "ВМЗ" Сопот!
“Урсула е срам за Европа, позор за своя народ и символ на деградацията на европейската цивилизация. Тя няма място в България!", завършва призива си Костадинов.
Пред "ВМЗ" Сопот ще бъдат и народните представители на “Възраждане" - Искра Михайлова, Кръстьо Врачев и Даниел Проданов, които очакват българския народ, за да покажем на българските и европейски урсули, че не са желани тук, че България е наша, а не тяхна, че не сме съгласни повече да решават вместо нас!
