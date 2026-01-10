ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Възраждане" алармира за над 64 млн. лева загуби в АЕЦ "Козлодуй" заради срив в производството
"Данните сочат сериозен дисбаланс в работата на двата действащи блока на централата, като загубите се отнасят единствено до недопроизведена електроенергия, без да се включват потенциалните щети върху самата инфраструктура, които трудно могат да бъдат остойностени и тепърва ще се проявяват", посочва депутатът.
Тодоров заяви още, че за разглеждания период пети блок е произвел 953 хил. MWh електроенергия, докато шести блок, поради непрестанни технически проблеми, е достигнал едва 673 хил. MWh.
"Разликата от 280 хил. MWh, изчислена по средната клирингова цена на Българска независима енергийна борса от 229,11 лв. за мегаватчас, формира загуби в размер на над 64 млн. лева".
По изчисленията, посочени от народния представител, тези средства биха могли да бъдат насочени към социални политики, включително подпомагане на младите семейства.
"Сумата се равнява на приблизително 1300 лева за всяко новородено дете за изминалата година. Вместо това, според изложената позиция, най-важният инфраструктурен обект на държавата се управлява не от инженери и доказани професионалисти, а от лица, свързани с корупционни практики и назначения в интерес на енергийни олигархични кръгове. Посочва се, че чрез подобно управление се одобряват нагласени обществени поръчки за ограничен кръг фирми, което води до системни финансови загуби за държавата".
Отбелязва се и позицията на министъра на енергетиката, според която смяната на ръководството на централата не зависи от него. Това поставя въпроси за реалната отговорност и начина, по който се вземат решенията в енергийния сектор.
