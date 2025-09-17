ИЗПРАТИ НОВИНА
Въведоха нов вид винетка!
Автор: Вилислава Ветренска 15:27
©
Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. По този начин нормативният акт се синхронизира с Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури, чиито изисквания са въведени в националното законодателство с промените в Закона за пътищата.

Въвежда се електронна винетка със срок 24 часа, считано от началната ѝ дата и час на валидност, за пътните превозни средства до 3,5 тона. При ползване на платената републиканска пътна мрежа без купена такава дължимата минимална пътна такса се предвижда да бъде колкото цената на еднодневната винетка.

В ценообразуването за преминаване на база изминато разстояние за тежкотоварните автомобили и автобуси над 3,5 тона се залага и екологичен компонент чрез въвеждането на такса за външни разходи за емисии СО2, дължащи се на трафика. Тол таксите се предвижда да се опре характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средства, броя на осите, общата технически допустима максимална маса, екологичната категория ЕВРО и според класа емисии СО2 и специфични емисии СО2 на превозното средство. Целта е чрез финансови стимули да се насърчи ползването на по-екологични превозни средства, като за замърсяващите повече автомобили да се дължат по-високи такси, в съответствие с принципа "замърсителят плаща“.

Пътните превозни средства над 3,5 тона ще попадат в един от определените пет класа емисии въглероден диоксид. В клас 4, например, ще са тези с ниски емисии, а в клас 5 – превозни средства с нулеви емисии. На всеки шест години след датата на първата регистрация следва да се преразглежда класификацията на пътните превозни средства към клас емисии на CO2 2 или 3.

В документа е заложено още приходите от екологичния компонент да се използват за инвестиции в нисковъглероден транспорт, подобряване на пътната инфраструктура, финансиране на климатични и екологични мерки и други.

Чрез създаването на нов раздел в глава 3 на наредбата се уреждат ред и условия, при които Агенция "Пътна инфраструктура“ ще предоставя достъп на Националната агенция за приходите и на Агенция "Митници“ до данни в Електронната система за събиране на тол такси.


