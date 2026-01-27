ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Втори ден превозвачи затварят западните ни гранични пунктове
А след полунощ на 27 януари е ограничено движението на автомобили над 3,5 тона на вход към България и през граничните контролно-пропускателни пунктове на Северна Македония "Връшка чука", "Брегово", "Стрезимировци", "Гюешево", "Делчево" и "Златарево".
Протестните действия са планирани за период от 7 дни, като е възможно да бъдат прекратени и по-рано при провеждане на среща с представители на сдруженията и Европейската комисия. Протестът се осъществява със затваряне на граничните терминали за влизане на товарни МПС на територията на РС Македония и на трасетата на самите гранични пунктове за изход от страната само за товарни автомобили. Пътническият трафик се осъществява безпрепятствено.
Причината за протеста са проблеми, свързани с новата система за вход и изход на ЕС и произтичащите от нея икономически загуби за превозвачите, поради ограничението за престой на територията на държавите членки до 90 дни в рамките на 180-дневен период, пише NOVA.
На общата граница между България и Северна Македония блокадата обхваща всички съпределни ГКПП. Преминаващите водачи се уведомяват своевременно за ограниченията и възможностите за изчакване, с цел недопускане на струпване и напрежение.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предлагат нови правила за управление на парите за втора пенсия
08:52 / 27.01.2026
Проф. Рачев: Този процес ще приключи днес, идва нова вълна
09:00 / 27.01.2026
Гледат делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов
07:55 / 27.01.2026
Президентът Йотова ще се срещне с Рая Назарян: Започва консултаци...
08:03 / 27.01.2026
Жълт код за дъжд и сняг
08:03 / 27.01.2026
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Глупаци да об...
22:35 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS