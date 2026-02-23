© виж галерията Днес на територията обслужвана от ОДМВР-Пазарджик се проведе първата за тази година, но добре позната на участниците в движението специализирана полицейска операция по метода "широкообхватен контрол". Действията се реализират традиционно в района на пътя Пазарджик-Пловдив, при разклона за село Говедаре.



В акцията участват автопатрулни екипи на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Пазарджик, РУ-Пазарджик, представители на Агенция "Митници", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Агенция "Пътна инфраструктура", Областна дирекция "Инспекция по труда" и БГ ТОЛ. В хода на проверките са инспектирани 164 превозни средства и 183 лица.



Всички водачи на МПС са тествани за употреба на алкохол, като не са отчетени положителни проби. Установени са общо 21 нарушения, като за тях са съставени 3 акта и 18 фиша от полицейските органи - 7 за МПС без годишен технически преглед, 10 за водачи или пътници без поставени обезопасителни колани, 3 за управление на МПС без сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност“ и 1 за нередовни пътни документи.



Връчени за 30 броя електронни фишове и наказателни постановления на гражданите. От своя страна останалите институции, участващи в акцията, са осъществили проверки в рамките на правомощията си и за установените нарушения са съставили актове или констативни протоколи.