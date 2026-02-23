Все по-големи трудности при пенсионирането

© БГНЕС Новите пенсионери с инвалидни пенсии се изравниха с тези с пенсия за стаж и възраст, показват данните на НОИ. 50 387 са новите пенсионери с пенсия са инвалидност поради заболяване през 2025 г., а тези, успели да изпълнят изискванията за стаж и възраст са 50 572-ма.



Тенденцията за ръст на инвалидните пенсии се забелязва през цялата минала година. Само за последните три месеца на 2025 г. новите инвалидни пенсии са 12 700, а тези за стаж и възраст – 14 180, показват още данните на НОИ. За последното тримесечия на миналата година са успели да се пенсионират 29 300 българи, а през цялата 2025 г. новоотпуснатите пенсии са почти 110 000.



Общо 1 964 106 са пенсионерите у нас, които получават лична пенсия към края на 2025 г. 102 728 човека пък получават наследствена. Най-много са хората, които взимат пенсия за осигурителен стаж и възраст или такива са близо 1,43 млн. българи. Почти 486 000 взимат инвалидна пенсия поради заболяване, или всеки трети пенсионер. Само за година обаче техният брой е скочил с почти 20 000.



Ясно се вижда и друга тенденция – все повече хора избират да се пенсионират по-рано или правят това без да имат нужния стаж. 26 456 са новите пенсионери, които са изпълнили и двете изисквания – за стаж и възраст. Над 13 000 не са успели да натрупат необходимия стаж, но са навършили 67 години, а 8725 са избрали да се пенсионират до една година по-рано. Общо над 240 000 пенсионери у нас не са успели да изпълнят изискванията на Кодекса за социално осигуряване и да се пенсионират по общия ред, отчита НОИ.



Изплащаните пенсии в страната също се увеличават за година, като през 2024 г. техният брой е бил 2 063 480, а в края на миналата година вече са – 2 077 079. Част от възрастните хора у нас получават повече от една пенсия, но за последната година тези пенсии са намалели с близо 680 броя. Макар и слабо се понижава и броят на хората, които успяват да изпълнят изискванията за пенсиониране по общия ред, като близо 4400 души по-малко вече взимат пенсия за стаж и възраст.



Средната пенсия у нас вече е 977 лева, като тази да инвалидност е 710 лева, а за стаж и възраст – 1041 лева. Запазва се тенденцията жените да получават по-ниски пенсии, като средната за тях е 903 лева, а за мъжете – 1084 лева.



С пенсия до 630,50 лева, колкото е минималната за страната, са 814 000 пенсионери у нас, или близо 40 на сто. Таванът от 3400 лева взимат 8875 човека или едва 0,4% от възрастните хора. Когато се включат и добавките или пенсиите, получавани като втора и трета, то до 630 лева взимат близо 528 000 човека или 25,5 на сто от всички пенсионери. Най-много са хората, които получават от 800 до 900 лева пенсия – 14 на сто от всички, и от 1000 до 1200 лева – 13,7%.



В седем области средната пенсия вече надхвърля 1000 лева, като най-висока е тя в София – 1193 лева. В Стара Загора и Варна тя е 1037 лева, в Бургас – 1073 лева, в Кюстендил – 1017 лева, в Перник – 1064 лева, в София-област – 1011 лева. В същото време в други 11 области средната пенсия не стига 900 лева. най-ниски са пенсиите в Разград – едва 805 лева, в Търговище и Кърджали – 817 лева и Силистра – 811 лева.