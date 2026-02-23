ЗАРЕЖДАНЕ...
Времето се разваля до часове, ето какво идва
От северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд. На места в северните и планинските райони валежите ще са временно интензивни и повече по количество. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, след обяд ще се усили и ще е умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и долините на Струма и Места – до силен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 10°-15°, в София – около 12°.
В планините ще е облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Ще духа силен, по високите части временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще е предимно облачно. След обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие временно интензивни и повече по количество. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
