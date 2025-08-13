ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вписани са 30% повече сделки с недвижими имоти спрямо миналата година
Интересен факт е, че обемът на сделките не спада дори през летните месеци – само през юни и юли са вписани над 21 000 акта. Очакванията са, че до края на 2025 г. ще бъде поставен нов рекорд по брой вписани сделки за последните 20 години от съществуването на Агенцията по вписванията.
Лично Георги Георгиев, министър на правосъдието, провери на място организацията на работния процес, за да осигури оптимизация на работното време и по-добро разпределение на задачите към по-слабо натоварените звена в страната. Това е част от усилията за справяне с увеличения обем работа и поддържане на високо ниво на обслужване.
Забележителна е тенденцията, че ръстът на сделките е концентриран основно в София, докато в останалите големи градове обемът на вписванията остава на обичайното ниво.
В допълнение, до края на седмицата Агенцията по вписванията ще предостави пълен достъп в реално време до информационната система на Имотния регистър (ИИСКИР) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Това е отговор на зачестилите случаи на вписвания на права на собственост в кадастралния регистър въз основа на неистински документи.
С новата мярка агенцията предоставя достъп до всички справки и актове за собственост, което ще подпомогне борбата с имотните измами и ще повиши прозрачността в сектора. Това е поредна стъпка в последователната политика за защита на правата на гражданите и засилване на доверието в системата.
