Волен Сидеров: Радев може да направи пробив в крепостта на мафията

"Илияна Йотова е един уважаван, авторитетен президент". Радев може да направи пробив в крепостта на мафията. Това заяви пред БНР лидерът на "Атака" Волен Сидеров.



"За мен е важно да се даде мощна подкрепа за формацията на Радев, която той сигурно ще обяви тази вечер.



Призовавам всички извънпарламентарни партии да се съберем и да вземем решение да не се регистрираме, да не участваме на тези избори, а да призовем нашите съмишленици да подкрепят формацията на Румен Радев. Той трябва да вземе 125-130 депутата. Това е възможно", изчисли Волен.