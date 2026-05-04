Онлайн измамите с винетки продължават да застрашават потребителите чрез фишинг платформи и сайтове със завишени цени, предупреди в ефира на "Денят започва“ директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов. Той идентифицира три основни типа рискови страници, които имитират реални услуги, за да събират лични данни или да присвояват средства без предоставяне на продукт.

Проф. Асенов уточнява, че първата категория рискови сайтове продава реални винетки, но на силно завишени цени. Втората група включва фишинг страници, чиято основна цел е кражба на лична информация, докато третата категория представлява директна измама – взимане на суми без издаване на документ.

Директорът на ТОЛ управлението поясни, че в момента подобни платформи не функционират активно, тъй като се спират своевременно в сътрудничество с компетентните институции при установяване на нарушение. Гражданите се призовават да използват единствено официалните канали за проверка и покупка – сайта на Националното тол управление, терминалите в бензиностанциите или оторизирани партньори.

Важен ориентир за легитимността на услугата е получаването на известия за изтичаща винетка. Експертите подчертават, че такива нотификации обикновено се изпращат само от оторизирани източници, докато съмнителните платформи рядко предлагат подобна функционалност.