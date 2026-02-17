ИЗПРАТИ НОВИНА
Внимавайте! Разпространяват фалшиви имейли от името на НАП
Автор: Росица Чинова 17:16
Разпространяват се фалшиви имейли от името на Националната агенция за приходите (НАП) за възстановяване на данък.

От институцията информират гражданите, че имейлите са със заглавие: "Възстановяване на данък чака одобрение – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас…..", а текстът към тях е: "Ние приключихме проверката на Вашата данъчна декларация за 2025 г. Сума в размер на 859,35 BGN е готова да бъде възстановена по Вашата сметка. 

За да осигурим точно плащане, се нуждаем от потвърждение на актуалните Ви банкови данни."

Във фалшивия имейл е посочен и краен срок, описват се стъпките, които да се предприемат, за да се възстанови сумата, като се изисква въвеждането на банкова информация. 

Националната агенция за приходите припомня, че не е изпращала имейли с подобно съдържание, с искане за потвърждаване на банкова информация и лични данни от своите потребители.

Това е класическа форма на "фишинг" атака, чрез която се цели кражба на лична информация, банкови сметки, потребителски имена за достъп, пароли, и т. н.

Гражданите могат да получат повече информация как да се предпазят от "фишинг" тук.







