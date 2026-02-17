ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Внимавайте! Разпространяват фалшиви имейли от името на НАП
От институцията информират гражданите, че имейлите са със заглавие: "Възстановяване на данък чака одобрение – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: Една стъпка дели парите от Вас…..", а текстът към тях е: "Ние приключихме проверката на Вашата данъчна декларация за 2025 г. Сума в размер на 859,35 BGN е готова да бъде възстановена по Вашата сметка.
За да осигурим точно плащане, се нуждаем от потвърждение на актуалните Ви банкови данни."
Във фалшивия имейл е посочен и краен срок, описват се стъпките, които да се предприемат, за да се възстанови сумата, като се изисква въвеждането на банкова информация.
Националната агенция за приходите припомня, че не е изпращала имейли с подобно съдържание, с искане за потвърждаване на банкова информация и лични данни от своите потребители.
Това е класическа форма на "фишинг" атака, чрез която се цели кражба на лична информация, банкови сметки, потребителски имена за достъп, пароли, и т. н.
Гражданите могат да получат повече информация как да се предпазят от "фишинг" тук.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Силен сняг заваля в Родопите
16:14 / 17.02.2026
Ето ги доказателствата, че над групичката на Калушев е имало голя...
15:57 / 17.02.2026
Мощен циклон връхлита страната ни след 4 часа
14:31 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
АПИ със сериозно предупреждение
14:17 / 17.02.2026
Експерт: В дигиталния портфейл ще можем да съхраняваме нотариални...
12:45 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS