Научната общност в България скърби за загубата на един от своите най-задълбочени изследователи. След кратко боледуване, на 48 годишна възраст, внезапно почина доц. д-р Камен Станев - историк, археолог и дългогодишен сътрудник на Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ) към БАН и част от Регионален археологически музей в Пловдив. Доц. Станев, който е родом от Пловдив, остава в историята на българската наука като изключителен експерт в областта на Средновековната история на България и Византия. Неговите изследвания върху историческата география, етническите и демографските процеси хвърлиха нова светлина върху формирането на българската държавност.

Професионалният път на доц. Станев е тясно свързан с най-престижните научни институции в страната:

От 2016 г. той заемаше длъжността "доцент“ в КМНЦ, след като по-рано бе главен асистент в същия център.

Възпитаник на Софийския университет "Св. Климент Охридски“, където през 2001 г. завършва магистратура към катедра "История на Византия и балканските народи“.

През 2008 г. защитава докторска дисертация на фундаменталната тема "Миграционните процеси в Първото българско царство (по писмени данни)“ - труд, който остава еталон в изследването на средновековната демография.

Освен със своите академични постижения, доц. Камен Станев ще бъде запомнен и със своята човечност. Той бе дългогодишен и голям приятел на Бургаския музей, активно подкрепяйки археологическите проучвания в региона. Колегите му го описват като човек с "огромно сърце и красива душа“, чието присъствие внасяше светлина и професионализъм във всяко начинание.

"Загубихме не само велик учен, но и верен приятел. Неговият принос към археологическата общност е незаменим“, споделят в социалните мрежи негови колеги в.

Последното сбогом с Камен Станев ще бъде на 20 април (понеделник) от 12:00 ч. на Рогошките гробища в Пловдив.