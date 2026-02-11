ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте колко българи подадоха жалби за високи сметки за ток
Автор: ИА Фокус 21:07Коментари (0)538
До вчера в Комисията за енергийно и водно регулиране са получени 320 жалби за високи сметки за електроенергия. Това каза председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски по време на изслушване в Комисията по енергетика в Народното събрание по повод постъпили жалби от битови потребители за завишени сметки за електроенергия.

152 от жалбите са срещу "Електрохолд“, 89 срещи "ЕВН“ и 79 срещу "Енегро Про“. През днешния ден са получени още около 80 жалби. 

"Ние в момента извършваме тези проверки с приоритет. Ние се самосезирахме и започнахме проверките още преди да има една жалба в КЕВР. Към момента на стартиране на проверките на 4 февруари в Комисията не беше получина нито една жалба за високи сметки за ток. След като направихме брифинг на 5 февруари, заваляха жалби“, посочи Младеновски.

По думите му прави впечатление, че жалбите са на потребители, които се отопляват на електроенергия, пише bTV. 

"Цената на тока не може да бъде причина за повишени сметки, защото тя не е повишавана от 1 юли, като е една от най-ниските в Европейския съюз“, допълни той.

Според Младеновски по-голямата част от жалбите нямат характеристики на жалби, но заради масовото призоваване в социалните мрежи да се заливат с жалби КЕВР това, което се получава в енергийния регулатор, са фактури на потребители, които не са доволни от сметките си, което допълнително забавя административния процес в регулатора.

По думите на Младеновски Комисията е изискала информация от електроразпределителните дружества. "КЕВР ще сравнява отчетените количества енергия с фактурите за ток към съотносим период. Такъв период е януари на изминалата година. Въпреки разликите в температурите те са минимални", каза той. Младеновски добави, че се проверява прилагането на действащите цени, отчетния период - дали е над 31 дни и начина на превалутиране на сметките.

"До момента не сме установили нарушения при превалутирането, отбеляза той. Там където установим, че има завишена сметка, която е завишена два, три, четири пъти спрямо съпоставим период ще сваляме електромерите като те ще бъдат предоставяни на лаборатория за установяване на точността на изследването", обясни Младеновски.

Младеновски обяви през изминалата седмица, че при установяване на проблем относно сметките за електроенергия за битовите потребители енергийният регулатор ще бъде безкомпромисен в санкциите си, които ще налага към електроразпределителните дружества.

Жечо Станков каза на 4 февруари, че всеки отделен случай ще бъде разглеждан индивидуално.


Още по темата: общо новини по темата: 14
11.02.2026 Нови критерии за получаване на помощи за тока
11.02.2026 Заради завишените сметки за ток: Изслушват Жечо Станков и шефа на КЕВР в парламента
09.02.2026 Бивш енергиен министър: По-студеното време не може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките за ток за януари
08.02.2026 Експерт: Едната сметка за ток може да обхваща 20 дни, а другата 40
06.02.2026 Недостигът води до високи цени на тока. ТЕЦ "Бобов дол" и други въглищни централи трябва да бъдат запазени
06.02.2026 Хиновски: Това води до по-големи суми във фактурите за ток!
