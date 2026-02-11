ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижте колко българи подадоха жалби за високи сметки за ток
152 от жалбите са срещу "Електрохолд“, 89 срещи "ЕВН“ и 79 срещу "Енегро Про“. През днешния ден са получени още около 80 жалби.
"Ние в момента извършваме тези проверки с приоритет. Ние се самосезирахме и започнахме проверките още преди да има една жалба в КЕВР. Към момента на стартиране на проверките на 4 февруари в Комисията не беше получина нито една жалба за високи сметки за ток. След като направихме брифинг на 5 февруари, заваляха жалби“, посочи Младеновски.
По думите му прави впечатление, че жалбите са на потребители, които се отопляват на електроенергия, пише bTV.
"Цената на тока не може да бъде причина за повишени сметки, защото тя не е повишавана от 1 юли, като е една от най-ниските в Европейския съюз“, допълни той.
Според Младеновски по-голямата част от жалбите нямат характеристики на жалби, но заради масовото призоваване в социалните мрежи да се заливат с жалби КЕВР това, което се получава в енергийния регулатор, са фактури на потребители, които не са доволни от сметките си, което допълнително забавя административния процес в регулатора.
По думите на Младеновски Комисията е изискала информация от електроразпределителните дружества. "КЕВР ще сравнява отчетените количества енергия с фактурите за ток към съотносим период. Такъв период е януари на изминалата година. Въпреки разликите в температурите те са минимални", каза той. Младеновски добави, че се проверява прилагането на действащите цени, отчетния период - дали е над 31 дни и начина на превалутиране на сметките.
"До момента не сме установили нарушения при превалутирането, отбеляза той. Там където установим, че има завишена сметка, която е завишена два, три, четири пъти спрямо съпоставим период ще сваляме електромерите като те ще бъдат предоставяни на лаборатория за установяване на точността на изследването", обясни Младеновски.
Младеновски обяви през изминалата седмица, че при установяване на проблем относно сметките за електроенергия за битовите потребители енергийният регулатор ще бъде безкомпромисен в санкциите си, които ще налага към електроразпределителните дружества.
Жечо Станков каза на 4 февруари, че всеки отделен случай ще бъде разглеждан индивидуално.
