|Вижте какви заплати взимат хората на най-високите длъжности в държавата
Оказва се обаче, че има държавни служители с далеч по-високи доходи. Най-високо платен е управителят на БНБ Димитър Радев, чиято месечна заплата е над 32 хиляди лева.
Следва председателят на Конституционния съд Павлина Панова с около 27 хиляди лева. Членовете на Конституционния съд получават 90% от нейната заплата и имат право на особено изгодно пенсиониране след мандата си – накуп взимат 20 месечни заплати, независимо от възрастта.
Сравнително високи възнаграждения получават и ръководителите на регулаторните органи.
Например шефът на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов е декларирал близо 20 хиляди лева месечно, а доскорошният председател на енергийния регулатор Иван Иванов – малко над 20 хиляди, като вероятно част от сумата идва и от преподавателска дейност.
В Комисията за защита на конкуренцията и в Комисията за регулиране на съобщенията заплатите са в диапазона 14–17 хиляди лева, като често се увеличават с бонуси.
В държавната администрация най-високи заплати взимат главните секретари на министерствата – до 6900 лева основна заплата.
След тях са главните директори и ръководителите на инспекторати, които получават до около 6300 лева. Министрите имат средно около 9100 лева основна заплата без добавки. Колкото по-надолу се слиза в йерархията на администрацията, толкова по-ниски стават възнагражденията – при експертите и специалистите често не надхвърлят 4 хиляди лева, пише още "24 часа".
