Вирусолог: Няма опасност от масово разпространение на вируса Нипа

© NOVA NEWS Към момента няма никаква опасност от масово разпространение на вируса Нипа. Това увери вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова по NOVA NEWS.



Вирусът засяга прилепи, но може да инфектира и хора, коне, свине, кучета, котки, морски свинчета. Има няколко начина за разпространението му - чрез контакт с плодове или палмов сок, замърсени от прилепи, които са естественият му резервоар. Друг начин за разпространението на вируса Нипа е при предаване от човек на човек при близък и продължителен контакт.



По думите на проф. Александрова вирусът не се разпространява толкова лесно. "Първият етап е, когато вирусът стои само в животинския свят. Вторият е, когато животните инфектират човека. Третият етап е, когато вирусът ограничено се разпространява между хората. При четвъртия етап има устойчиво предаване между хората. Ние се намираме в третия етап - ограничено предаване между хората, но не и устойчиво разпространение“, обясни проф. Александрова.



По думите ѝ вирусът Нипа не е нов. Първото заразяване на човек от този вирус е регистрирано още през 1997 година, каза още тя.