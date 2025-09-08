Верижна катастрофа на АМ "Тракия" до Пловдив

© Facebook За верижна катастрофа с участието на близо четири автомобила съобщават очевидци.



Катастрофата е станала на 109 км на АМ "Тракия" в посока София в района на Пазарджик. Няма информация за пострадали, но предвид и, че днес е последният почивен ден, има образувано голямо задръстване.