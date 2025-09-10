ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Величие" с остра критика срещу МВР
"Фокус" публикува, без редакторска намеса, искането на партията:
"Недопустимо е млади хора без присъди да бъдат държани в ареста. Недопустимо е МВР да укрива факти, да оказва натиск върху ученици и родители, както се случи в Русе, Несебър и Хасково. Това руши доверието в институциите и излага на риск цялото общество“, заяви народният представител Красимира Катинчарова.
От ПП "Величие“ настояваме за:
– Пълна прозрачност по случая в Русе, включително публикуване на всички обаждания до 112;
– Поемане на политическа отговорност от министъра на вътрешните работи Даниел Митов, включително оставка;
– Незабавни мерки за възстановяване на доверието в полицията и прекратяване на практиките на прикриване и натиск върху граждани.
ПП "Величие“ обръща внимание и на разрухата в стратегическия завод ТЕРЕМ "Хан Крум“ в Търговище. От някогашните 6000 работници днес са останали едва 100, а предприятието е оставено без поръчки и модернизация. Вместо да използва капацитета на завода за ремонтиране на бойна техника, държавата прехвърля договори на частни фирми без необходимия ресурс.
"Държавната военна индустрия трябва да бъде част от стратегическата политика на България. Тя може и трябва да носи приходи на държавата, а не да бъде съсипвана и подготвяна за приватизация за лев, както стана с авиокомпания "Балкан“, подчерта Катинчарова.
В своето изказване тя остро разкритикува и поведението на председателстващата заседанието г-жа Киселова, която не е дала възможност на народни представители да се изкажат по време на дебатите за ратификация на споразумение с НАТО, а е преминала направо към гласуване. "Това е орязване и потъпкване на правата на депутатите. Следващия път ще вдигам знамето, за да бъда забелязана“, каза Катинчарова.
ПП "Величие“ заявява категоричното си противопоставяне на всякакви опити за ликвидация на държавния военнопромишлен капацитет, както и на практиките в парламента, които ограничават правото на народните представители да изразяват позиция. Настояваме за нова, отговорна политика – в името на националната сигурност, парламентаризма и бъдещето на българските работници.
