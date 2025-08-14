Вече няма да ни искат диплома при сключване на трудов договор

© Да не се изисква диплома за завършено образование на хартиен носител при сключване на нов трудов договор. Това предвиждат промени в Наредбата за документите, публикувани в Портала за обществени консултации.



Според промените работодателят трябва да извършва служебна проверка по отношение на:



– завършено основно образование след 1 юни 2009 г.,



– средно образование след 1 януари 2007 г.,



– висше образование след 1 януари 2012 г.,



– професионално обучение след 1 януари 2022 г.,



– за придобита степен на професионална квалификация след 1 юни 2008 г.



Промените имат за цел да се намали административната тежест и да се улеснят кандидатстващите за работа в държавната администрация.



С промените не се предвиждат увеличаване на разходите на заинтересованите лица и институции. Също така то не налага да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз, се посочва в мотивите на Министерския съвет за промяна в наредбата.



От 1 юни трудовите книжки вече са електронни. Това стана с промени в Кодекса на труда (КТ), приети от парламента през 2023 г. От социалното министерство отбелязаха, че промените обхващат всички работници и служители по трудово правоотношение и всички държавни служители.