Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна в правилника
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:25Коментари (0)1180
Гражданите вече няма да могат свободно да получават незаверени преписи от нотариални актове за чужди имоти. Това предвиждат предложени промени в Правилника за вписванията, публикувани днес за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.

Ако измененията бъдат приети, незаверени преписи и извлечения от вписани актове ще се издават само на ограничен кръг лица, подобно на сегашния ред за заверените преписи.

Кой ще има право на достъп

Съгласно предложените промени, право да получават такива документи ще имат:

страните по сделките, техните правоприемници и представители; нотариуси и техни служители; адвокати, младши адвокати и адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на адвокатската колегия; частни съдебни изпълнители и техни служители; органите на съда, прокуратурата и следствието; държавни и общински органи, когато това е предвидено със закон.

На практика това означава, че всеки гражданин, който иска да направи проверка за чужд имот, ще трябва да се обърне към адвокат или нотариус, вместо да подаде заявление лично в службата по вписванията.

Защо се налага ограничението

Според мотивите на министерството, публичността на имотните книги през последните години започнала да се използва не по предназначение. Нарастващ брой измами с имоти са били улеснявани от лесния достъп до вписаните актове, които съдържат чувствителна информация – включително данни за сключени сделки, ипотеки и съдебни производства.

"Неограниченият достъп до незаверени преписи се използва нерядко за злоупотреби и представлява прекомерно навлизане в личния живот," се посочва в обосновката на проекта.

От ведомството уточняват, че промяната няма да ограничи възможността на купувачите да проверят собствеността и евентуални тежести върху имота. Това може да стане чрез:

- Искане на справка или удостоверение от службата по вписванията;

- Изискване на копия от самия собственик;

- Консултация с адвокат или нотариус.

Какво се променя

В момента чл. 42 от Правилника за вписванията допуска всеки гражданин да поиска справки, извлечения и незаверени преписи от вписани актове. Сега се предлага тази възможност да се ограничи само до определени професионални и заинтересовани групи, като остане достъпен единствено достъпът до справки и удостоверения за наличие или липса на вписвания.

Исторически погледнато, издаването на заверени преписи е било ограничено още през 2005 г., а през 2014 г. за кратко дори е имало пълна забрана за незаверени преписи, която впоследствие е отменена.







