ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вдигат минималната работна заплата
До дни, когато ще излязат данните на националната статистика за средното трудово възнаграждение, ще се изчисли точно колко ще бъде от следващата година. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който заедно с кмета на Шумен Христо Христов дадоха началото на строителството на социален дом за резидентна грижа за възрастни с психични разстройства.
"Формулата, по която се определя минималната работна заплата е 50 % от средната работна заплата за последните шест месеца, изминалата година и за първите шест месеца на следващата година. По тази формула минималната работна заплата ще бъде малко над 1200 лв.“, каза министър Борислав Гуцанов.
Предстои да се внесат в Министерския съвет, а след това и в Народното събрание, уточнения по процедурата по договаряне между работодатели и синдикати, каза още Борислав Гуцанов.
Според министъра, синдикати и работодатели трябва да постигнат съгласие след проведените вече поредица от срещим информира БНР.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Собственикът на колата от касапницата: Дал съм колата на друг чов...
19:51 / 15.08.2025
Без образование и диплома, но с книжка, нови разкрития за шофьора...
18:03 / 15.08.2025
Мъж обвини жена, че пренася бомба на летището в София
17:11 / 15.08.2025
Забравете за непоносимите жеги
16:04 / 15.08.2025
И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето...
16:10 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за...
15:32 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS