ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Важно предупреждение за българите в Сърбия
Препоръчваме на българските граждани, пребиваващи дългосрочно в Белград или планиращи пътуване до сръбската столица на посочената дата, да се информират предварително за въведените реорганизации на движението, по възможност да използват алтернативни маршрути, за да избягват преминаване през участъци с голямо струпване на хора, както и да спазват стриктно евентуални указания на сръбските правоохранителни органи.
При необходимост от съдействие, съветваме незабавно да бъде установен контакт с българските дипломатически и консулски представителства в Република Сърбия:
Посолството на Република България в Белград, Република Сърбия на телефонен номер +381 11 36 13 980; +381 11 36 13 990, включително и в извънработно време, както и на имейл адрес: Embassy.Belgrade@mfa.bg;
Генерално консулство на Република България в Ниш, Република Сърбия на телефонен номер +381 18 516 800; +381 668 408 066; +381 66 840 80 62 включително и в извънработно време, както и на имейл адрес: Consulate.Nish@mfa.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Полиция спря арогантен шофьор на АМ "Тракия"
17:29 / 17.09.2025
Рокади в МОН! Важни фигури размениха местата си
17:19 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:45 / 17.09.2025
Борисов: Това е безотговорност
16:07 / 17.09.2025
Въведоха нов вид винетка!
15:27 / 17.09.2025
Брокер: Най-вероятно през 2026 г. купувачите ще могат да сключат ...
17:33 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS