Важно предупреждение за българите в Сърбия
Автор: Ваня Кузманова 18:41Коментари (0)340
©
МВнР уведомява, че по повод предстоящото на 20 септември 2025 г. провеждане на военен парад в Белград, Република Сърбия, се очаква значително струпване на военна техника в централната част на града, като е възможно затваряне на улици и промени в организацията на обществения и автомобилен транспорт, съобщиха от ведомството.

Препоръчваме на българските граждани, пребиваващи дългосрочно в Белград или планиращи пътуване до сръбската столица на посочената дата, да се информират предварително за въведените реорганизации на движението, по възможност да използват алтернативни маршрути, за да избягват преминаване през участъци с голямо струпване на хора, както и да спазват стриктно евентуални указания на сръбските правоохранителни органи.

При необходимост от съдействие, съветваме незабавно да бъде установен контакт с българските дипломатически и консулски представителства в Република Сърбия:

Посолството на Република България в Белград, Република Сърбия на телефонен номер +381 11 36 13 980; +381 11 36 13 990, включително и в извънработно време, както и на имейл адрес: Embassy.Belgrade@mfa.bg;

Генерално консулство на Република България в Ниш, Република Сърбия на телефонен номер +381 18 516 800; +381 668 408 066; +381 66 840 80 62 включително и в извънработно време, както и на имейл адрес: Consulate.Nish@mfa.bg.







