|Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
Пример:
Автомобил е закупен на 10 февруари 2025 г.
Същият автомобил е продаден на 10 септември 2025 г.
В този случай сделката трябва да бъде вписана в данъчната декларация за 2025 г., която се подава през началото на 2026 г.
Ако автомобилът е бил ваша собственост повече от една календарна година, деклариране не се изисква. Декларацията е задължителна, дори ако сте на трудов договор и обикновено не попълвате сами данъчната си декларация. Всички сделки с автомобили са видими за НАП, така че пропускът може да доведе до писмо или проверка от данъчната администрация.
При получаване на уведомление от НАП се препоръчва консултация със счетоводител за правилното деклариране и избягване на евентуални санкции.
Съвет на експертите oт BohemCars: "Ако някой твърди, че декларацията не е нужна, информацията е невярна. Всички сделки с автомобили под 1 година трябва да бъдат декларирани.“
