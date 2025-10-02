ИЗПРАТИ НОВИНА
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:15
©
Бившият хазартен бос и подсъдим по редица обвинения Васил Божков се превърна в неочаквана атракция по време на финала на Световното първенство по волейбол, когато националите ни завършиха на второ място след загуба от Италия. Мачът беше излъчван на огромен екран на площад Александър Невски пред стотици събрали се фенове, които аплодираха българските лъвове. Драматичните моменти, в които националите се бореха точка за точка, създадоха истински спектакъл за всички, които бяха събрани на площада, атмосферата беше истински празнична и патриотична.

Но сред спортната тръпка и аплодисментите се появи фигура, която накара хората да се загледат. Васил Божков - човекът, който дълги години беше символ на богатство, лукс и безупречна визия, бе с изцяло нова и шокираща външност. Няма и следа от суетния бизнесмен, който парадираше с брилянтни костюми, часовници за стотици хиляди евро и идеално поддържана прическа. Сега Божков си е пуснал брада, побеляла като косата му, и има видимо занемарен вид. Лицето му, някога грижливо поддържано, показваше умора, а обичайните му скъпи аксесоари липсваха, пишат от Хотарена.

"Остарял е и изглежда като човек, който го мързи да се избръсне и му е все едно какво ще облече“, коментира столичанин. Няколко души споделиха, че Божков се е превърнал в истинска атракция заради необичайното му и неочаквано "човешко“ присъствие на площада. Хора от събралото се за мача множество  непрекъснато го посочваха и коментираха. Някои се шегуваха, че е загубил всички следи от някогашния си стил и величие.

По време на волейболния мач Божков публикува и кратко послание в социалните мрежи: "Каквото и да стане, вече са световни“.


