|Валежи и гръмотевици днес, ето къде
Максималните температури ще са между 22° и 27°, в София - около 23°, съобщават от НИМХ.
Над масивите от Западна България и над района на Централен Балкан облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.
По Черноморието преди обяд облачността ще е значителна, но ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток, но постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 26°-27°. Температурата на морската вода ще е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
