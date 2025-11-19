ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Вадим късите ръкави утре
В Южна и Източна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - силен и поривист. Минималните температури ще бъдат в широки граници - между 5° и 10° в по-голямата част от страната до около 13°-15° в югоизточните райони. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата, чувствителни на южния вятър, до около 20°-22°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната - около 18°.
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество в масивите в Югозападна Българи и в централните и източните райони от Стара планина. Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд главно сутринта, а през деня ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен до силен и поривист вятър от югозапад, по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Правителството отпусна милиони за бонуси за директори на училища ...
15:54 / 19.11.2025
Приеха промяна заради въвеждането на еврото в България
14:57 / 19.11.2025
Караджов за единния билет: Данните ще показват местоположение, ра...
14:30 / 19.11.2025
Иво Сиромахов посочи единствения път, по който можем да оправим д...
13:31 / 19.11.2025
27% от проверените участъци по Черноморието отчитат нарушения
13:32 / 19.11.2025
Икономист: Никога горивата у нас не са били по-достъпни от сега
12:56 / 19.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS