ВМРО поиска Йотова да свика КСНС във връзка с американските военни части на софийското летище
Автор: Десислава Томева 12:08
©
Във връзка със страховете на хората и отказа на институциите да дадат конкретна информация за присъствието на американските ВВС на летище "Васил Левски", президентът Илияна Йотова трябва веднага да свика КСНС, призова лидерът на ВМРО-БНД Красимир Каракачанов.

Той постави няколко важни въпроса, на които българското общество трябва да знае отговорите: кога САЩ са изпратили нота с искане да използват територията на България и конкретно гражданското летище за евентуална операция срещу Иран, кой и кога е дал разрешение. Какъв е българският интерес от участие в евентуални удари? Защо е дадено гражданското летище при наличието на достатъчно военни авиобази? Политикът припомни, че подобни казуси се обсъждат от Министерския съвет или парламента, не са еднолично решение. Още повече, че Великобритания, Турция и Гърция са отказали, както съобщават световните медии. Турски издания пък коментират, че от 2003 г. насам, когато бяха ударите срещу Ирак, за втори път САЩ правят мащабно дислоциране в България. Защо го научаваме от чужди медии, а не от българското правителство?

Каракачанов припомни още нещо важно: предупрежденията на представителя на Иран в ООН Иравани от вчера, че ако САЩ нападнат Иран, всички военни бази, съоръжения и активи на САЩ в района стават легитимни мишени за иранската отбрана. В това число и България. И тук възниква важният въпрос – в състояние ли е българската ПВО да отрази подобни заплахи?

Страховете на хората се засилват от разминаващите се послания на институциите у нас – пак от чужди сайтове научихме, че на 23 и 24 февруари през нощта летището в София ще е затворено за граждански полети и ще обслужва само военни такива. От летището се оправдават, че ще чистят шахти. Нима смятат, че някой вярва на това нелепо оправдание, попита Каракачанов. МО казва, че ще има натовско учение, но пък от НАТО няма такова съобщение.

Изправени сме пред опасността за пореден път да бъдат нарушени международните спогодби. България нарушава правилата на ООН, които забраняват държавите да предоставят територията си за военни удари срещу трета страна, защото за подобни удари срещу Иран няма нито разрешение от ООН, нито решение от конгреса на САЩ.

Занимават ни с нелепи назначения на вицепремиери и с педофилски скандали, вместо партиите и институциите да се фокусират върху наистина важните теми за страната и народа. Въвличането на България във война и превръщането ѝ в плацдарм и мишена, освен че ще бъде края не само на сегашните и доскорошните управляващи, но и поставя под сериозна заплаха сигурността на държавата и българските граждани, предупреди лидерът на ВМРО.







