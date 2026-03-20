От 23 март 2026 г. Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение медна колекционерска монета на тема "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“ с номинална стойност 5 евро, емисия 2026 г., от серията "Български творци“.
Цената на монетата при пускане в обращение е 36 евро (70.41 лева).
Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. "Михаил Тенев“ № 10.
Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на медната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.
До края на работния ден на 23 март 2026 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на "Инвестбанк“ АД, "Първа инвестиционна банка“ АД, "Тексим Банк“ АД, "Токуда Банк“ АД и "Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на "Монетен двор“ ЕАД.
Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове от следния списък.
