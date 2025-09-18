ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
В петък сутринта ще е много студено
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:36Коментари (0)2697
©
Внимание! Слани! В петък сутринта минималните температури по високите котловини и в планинските райони на югозапад ще са около и под нулата, съобщиха от Meteo Balkans.

Според НИМХ през нощта ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне и на много места ще стихне. Сутринта ще е хладна с минимални температури между 6° и 11°, в котловините и високите полета – с около 2° по-ниски, по Черноморието: 14°-16°. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°. 

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ще замразят ли минималната работна заплата?
12:06 / 18.09.2025
Хампарцумян отговори на пловдивчанина с панелката и скъпата кола
11:27 / 18.09.2025
Асен Василев след словесния сблъсък с Пеевски: Най-сетне се разхо...
11:36 / 18.09.2025
Вулджев: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на зап...
10:01 / 18.09.2025
Остри реплики между Асен Василев и Делян Пеевски пред парламента
09:57 / 18.09.2025
Кирил Петков: Днес Пеевски трябваше да ходи пеша
09:47 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бойни спортове
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: