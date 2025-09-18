ЗАРЕЖДАНЕ...
|В петък сутринта ще е много студено
Според НИМХ през нощта ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне и на много места ще стихне. Сутринта ще е хладна с минимални температури между 6° и 11°, в котловините и високите полета – с около 2° по-ниски, по Черноморието: 14°-16°. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°.
Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.
По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


