В една община обявиха 17 септември за неучебен ден

© За всички ученици на територията на община Габрово 17 септември ще бъде неучебен ден. Това се посочва в заповед на кмета на община Габрово, публикувана на сайта на администрацията.



В заповедта се уточнява, че неучебният ден е обявен по повод Европейската седмица на мобилността.



Местната администрация ще отбележи инициативата с различни събития, сред които "Стартирай активно“ и "Животът е с предимство“. Първата инициатива ще събере ученици от началните класове на габровските училища, спортисти и представители на общинската администрация.



"Животът е с предимство" е мероприятие, организирано от Община Габрово и Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към Областен управител – Габрово. Събитието е подкрепено от Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата“ в рамките на Дните на безопасността на пътя, а участие ще вземат ангажирани по темата териториални структури.



Организаторите ще провокират активности за деца и възрастни, които да обогатят знанията им за безопасно пресичане, колоездене, шофиране при спазване на правилата за движение.



По повод събитията Община Габрово ще въведе ограничения в движението в района на площад "Възраждане“ на 17 септември. Тази година фокусът в Европейската седмица на мобилността в България са пешеходците, децата и водачите на двуколесни превозни средства.