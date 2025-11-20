ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Родопите откриха една от най-големите джамии на Балканите
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн подчерта значението на събитието за мюсюлманската общност и за целия град. По думите му откриването на храма е "исторически момент“, който символизира стремежа към изграждане на сплотено общество, основано на взаимно уважение и мирно съжителство. Той изрази благодарност към всички дарители, майстори, организации и институции, допринесли за реализирането на проекта, като отбеляза, че техният труд ще остане трайно записан в историята на града.
Новата джамия е част от многофункционален ислямски комплекс с обща покрита площ от 3600 кв. м. Тя има капацитет за над 1200 богомолци и е открита за богослужения от 2021 г. Строителството започва през 2015 г. с подкрепата на Република Турция. Комплексът разполага с конферентна зала за 150 души, трапезария за над 200 души, офиси на районното мюфтийство, учебни зали за курсове по Коран и подземен паркинг за 50 автомобила.
Архитектурата на храма впечатлява с двете минарета, всяко с височина около 35 метра, множеството куполи и просторния вътрешен двор.
На церемонията присъстваха министърът на културата и туризма на Турция Мехмет Нури Ерсой, министърът на младежта и спорта Осман Ашкън Бак, ръководителят на Дирекцията по религиозните въпроси Сафи Арпагуш, посланикът на Турция в България Мехмет Саит Уянък, генералният консул в Пловдив Емре Манав, представители на ДПС, главният мюфтия на България Мустафа Хаджи, районният мюфтия на Кърджали Басри Еминефенди, областният управител Никола Чанев, общински представители и много граждани.
