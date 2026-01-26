ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Управител на компания е осъден в разследване на Европейската прокуратура
Софийският градски съд осъди управителя на 11 месеца лишаване от свобода, условно с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на над 500 евро.
Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.
Измамата е свързана с подаване на невярна информация от управителя на компанията и съучастник, действащ като ръководител на проекта, до българското Министерство на труда и социалната политика с цел измамно получаване на финансиране.
През 2021 г. компанията подписа договор с Министерството на труда и социалната политика на България в качеството му на управляващ орган на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. с цел предоставяне на възможности за работа, професионално обучение и квалификации на хора, които търсят да влязат или да се върнат на пазара на труда.
Разследването обаче разкри, че през 2021 и 2022 г. са били представени множество фалшиви подписи и фалшифицирани трудови договори, за да се създаде впечатление, че целите на проекта се изпълняват. Тези документи след това са били представени като част от финансовите и техническите отчети, необходими за окончателното плащане.
Съдебното производство продължава и срещу втория подсъдим, който е участвал в извършването на престъплението в качеството си на "ръководител на проекта“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ: В следващите 24 часа нова снежна покривка
13:05 / 26.01.2026
Преподаватели от СУ: Това е грубо погазване на конституционния мо...
12:56 / 26.01.2026
18-годишен ученик е намерен мъртъв, полицията разследва склоняван...
11:56 / 26.01.2026
Бащата на Сияна: Буцата в гърлото стана още по-голяма
11:47 / 26.01.2026
Експерт: Купувачите са готови да направят компромис с квадратурат...
11:05 / 26.01.2026
Фискалният съвет: Влизането в еврозоната не е свързано с увеличав...
11:09 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Мира Добрева оплю Никос Вертис
16:24 / 24.01.2026
Проф. д-р Стояна Нацева постави нов световен рекорд
10:24 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS