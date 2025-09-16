ЗАРЕЖДАНЕ...
|Унищожиха повреден надводен дрон в Черно море
Извършено е разузнаване на обекта, след което е унищожен на 16 септември, при което не се е наблюдавал вторичен взрив. По време на операцията от ВМС на Р България са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района, съобщиха от Министерството на отбраната.
Силите и средствата на ВМС участваха в изпълнението на задачата след получено разрешение от началника на отбраната за предприемане на действия по разузнаване, унищожаване и гарантиране на безопасността на корабоплаването.
