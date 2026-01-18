ЗАРЕЖДАНЕ...
|Учениците може да почиват 9 дни заради грипната вълна
Резултатите показват, че 51,3% от участниците смятат, че въвеждането на онлайн обучение при висока заболеваемост над 30% е неправилно решение. Според синдиката насилственото налагане на дистанционно обучение, когато отсъстват до половината учители и ученици, е неефективно и ограничава правото на болничен отпуск.
В същото време 43,8% от респондентите подкрепят прилагането на дистанционно обучение при масови отсъствия, с цел гарантиране на завършването на първия учебен срок. Синдикат "Образование“ предлага решенията за дистанционно обучение да се вземат на ниво училище от директорите и учителите, като се гарантира учебният процес.
Относно "домашния отпуск“ на учениците, синдикатът подчертава, че данните на РЗИ и РУО често са невярни, тъй като около 90% от болните ученици не са потърсили медицинска помощ.
Най-голяма подкрепа – 97,2% – участниците в изследването дават за удължаване на междусрочната ваканция при задълбочаваща се епидемиологична обстановка. Само 1,7% са на мнение, че това би представлявало непреодолим пропуск.
Синдикатът отбелязва, че броят на учениците, използвали "домашен отпуск“ за последните три учебни години, се е увеличил 6,9 пъти, достигайки над 1,45 милиона. Според синдиката този факт не е свързан с учебните резултати, а отразява удобството за родителите.
На този фон синдикатът критикува предложението в проектопромените на ЗПУО да се отнеме възможността на кметовете да обявяват грипни ваканции – инструмент, доказал своята ефективност на местно ниво.
Като конкретна мярка, Синдикат "Образование“ ще предложи удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни – от 3 до 6 февруари 2026 г., за да се оформи общ период от девет дни, в който контактите между ученици и учители ще бъдат ограничени, а рискът от зарази – намален.
"Не е важно колко ще учим, а по-важно е да учим по-добре, но най-важно е да сме здрави“, посочват от синдиката.
