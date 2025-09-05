Участниците на пазара на имоти ще трябва да преоценят очакванията си за постоянен висок ръст на цените и на доходите

© Ръстът на жилищните ипотеки в България се забавя и започва да се доближава до увеличението на заплатите, показват данни за юли. Обемът на новоотпуснатите кредити през месеца е 1,225 млрд. лева, но ако се изключат кредитите за рефинансиране и предоговорени ипотеки, нивото пада под 1 млрд. лева. Това заявиха в предаването по телевизия Bloomberg зам.-председателят на Асоциацията на кредитните посредници в България Мирослав Владимиров и изпълнителният директор на "ЕРА България“ Антон Андонов.



"Тенденцията, която започна през третото тримесечие на миналата година след мерките на БНБ, се запазва. Ръстът на ипотеките е относително забавен спрямо предходните периоди. Този ръст на ипотеките се подхранва преди всичко от устойчивия ръст на разполагаемия доход“, коментира Владимиров.



През последните две години доходите се увеличават с 16-17%, което спомага за нормализирането на ипотечния пазар.



Според Антонов цените на имотите в страната продължават да растат, като през първото тримесечие на тази година увеличението е 16% спрямо същия период на 2024 г. За последните три години средният ръст надвишава 50%, което налага използването на ипотеки. Повишаването на доходите улеснява достъпа до кредитиране, допълни той.



И двамата експерти смятат, че през остатъка от 2025 г. големи промени на пазара на имоти не се очакват.



"През 2026 г. пазарните участници ще трябва да преоценят очакванията си за постоянен висок ръст на цените и на доходите“, каза Владимиров.



По отношение на влизането на България в еврозоната Андонов изтъкна, че това няма да доведе до значителна промяна на имотния пазар. Възможен е лек спад на броя на сделките през първата половина на годината, но според него цените няма да се понижат, поне до края на 2026 г.



Владимиров добави, че спадът на сделките през следващата година вероятно ще е по-ясно изразен, тъй като ефектът от въвеждането на еврото ще се изчерпа и ръстът на доходите няма да може да се поддържа.



Влизането в еврозоната обаче може да има по-директен ефект върху ипотечния пазар. България се очаква да се присъедини с лихви около 1,5% под нивата в еврозоната, което може да засили динамиката в сектора.



"Пазарът постепенно ще премине към нов начин на ценобразуване на кредитите. Кредити с плаваща лихва вероятно ще бъдат закачени към Euribor, който ще отразява базовия лихвен процент“, поясни Владимиров.



Въпреки рекордните данни за сделки и резултати през годината, през август се наблюдава леко забавяне на имотния пазар в големите градове, вероятно заради сезона на отпуските.



В същото време в останалите градове като Добрич, Силистра, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Плевен и Ловеч активността остава висока.



"Много българи, работещи в чужбина, се завръщат през лятото и инвестират сериозно в имоти, търсейки начин да защитят спестяванията си“, добави Андонов.