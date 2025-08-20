Туристи: Цените в България са повече от приемливи на фона на инфлацията в Турция

© В началото на август група турски граждани от Текирдаг, Чорлу, Истанбул и Анкара, сред които и Ерхан Ертен със семейството си, почивали за първи път в курорта Албена. Те споделили пред БТА, че останали впечатлени от чистото море, красивия плаж, спокойната природа и множеството възможности за спорт и развлечения. Според тях условията надхвърлили очакванията им, а особено оценили добрата кухня, включително организираните вечери с турски ястия, както и сигурността в комплекса.



Туристите пристигнали със собствени автомобили, а някои от тях участвали и в турнирите на традиционния международен фестивал по тенис на маса "Албена 2025“. Те споделили още, че са доволни от цените, които намират за приемливи на фона на инфлацията в Турция. Останали приятно изненадани и от любезното отношение на българските гранични служители, както и от дисциплината по пътищата.



Мениджърът на "Албена“ за Турция Бирджан Сали съобщила, че интересът от южната ни съседка тази година е значително по-голям. Първите турски туристи дошли още за Рамазан Байрам през април, а през сезона се очаква броят им да надхвърли 1800 души. Тя подчерта, че активното участие на комплекса в туристически изложения в Турция допринася за този ръст.



Генералният директор на EVOQ – турска компания за спортен и туристически обмен – Тахсин Ергюл също отбелязал, че Албена е сред приоритетите им заради близостта с Турция и отличната спортна база. Турската група с 48 участници била сред най-многобройните във фестивала по тенис на маса, като нейните състезатели спечелили призови места.



В разговора с него бил засегнат и въпросът за визите. Въпреки че са задължителни за повечето турски граждани, наскоро Европейската комисия одобри облекчен режим с възможност за по-дългосрочни визи. Според министъра на туризма Мирослав Боршош това ще улесни пътуванията и ще увеличи туристическия поток от Турция към България.