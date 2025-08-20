ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Туристи: Цените в България са повече от приемливи на фона на инфлацията в Турция
Туристите пристигнали със собствени автомобили, а някои от тях участвали и в турнирите на традиционния международен фестивал по тенис на маса "Албена 2025“. Те споделили още, че са доволни от цените, които намират за приемливи на фона на инфлацията в Турция. Останали приятно изненадани и от любезното отношение на българските гранични служители, както и от дисциплината по пътищата.
Мениджърът на "Албена“ за Турция Бирджан Сали съобщила, че интересът от южната ни съседка тази година е значително по-голям. Първите турски туристи дошли още за Рамазан Байрам през април, а през сезона се очаква броят им да надхвърли 1800 души. Тя подчерта, че активното участие на комплекса в туристически изложения в Турция допринася за този ръст.
Генералният директор на EVOQ – турска компания за спортен и туристически обмен – Тахсин Ергюл също отбелязал, че Албена е сред приоритетите им заради близостта с Турция и отличната спортна база. Турската група с 48 участници била сред най-многобройните във фестивала по тенис на маса, като нейните състезатели спечелили призови места.
В разговора с него бил засегнат и въпросът за визите. Въпреки че са задължителни за повечето турски граждани, наскоро Европейската комисия одобри облекчен режим с възможност за по-дългосрочни визи. Според министъра на туризма Мирослав Боршош това ще улесни пътуванията и ще увеличи туристическия поток от Турция към България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бабата на удареното от ток в басейн дете: Огъна се като дъга и па...
08:04 / 20.08.2025
Светъл празник е!
07:47 / 20.08.2025
Слънчева сряда, градусите стигат 31
07:46 / 20.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:08 / 19.08.2025
Големи банки у нас удължат срока за безплатно обръщане на лева в ...
19:21 / 19.08.2025
Тежка катастрофа край Звъничево
17:35 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS