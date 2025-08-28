ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Турист: Миналата година в същото заведение за същите неща платихме 130 лева, а тази 250
Ето какво сподели наш сънародник, който за втора поредна година е избрал да летува на един от най-популярните ни курорти, а именно Слънчев бряг:
"Миналото лято, 2024, сядаме, поръчваме в заведение и плащаме 130 лева сметка. Тази година сядаме в същото заведение, поръчваме същите артикули, но плащаме 250 лева".
"Това не е само по морето, това е и в по-малки и в по-големи градове. Магазини, ресторанти, фаст фууд… Всичко е нагоре, някъде и двойно!", подкрепя наблюденията му друга наша сънародничка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 730
|предишна страница [ 1/122 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Вуйчо Величко
Сподели какво ново....
преди 5 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Времето се разваля след 9 септември
10:14 / 28.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Бъ...
09:54 / 28.08.2025
Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
09:55 / 28.08.2025
Омбудсманът и НОИ стартират кампания "Пенсиите в евро"
09:55 / 28.08.2025
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от такса за преглед
09:56 / 28.08.2025
Минчева: Не бива да се допуска голям дял от работещите да остават...
09:18 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS