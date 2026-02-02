Търговец: Клиентите до последно предпочитаха левовете като единица за разплащане

© От днес българите се разплащат само в евро. Левът беше официалната валута на страната повече от век, а днес приключи и периодът на двойно обращение, по време на който търговците можеха да приемат плащания в двете валути.



Николета Павлова, търговец в магазин за текстилни изделия, коментира, че преминаването към единната валута не е променило работата в обекта.



Тя признава обаче, че клиентите до последно са предпочитали левовете като единица за разплащане.



"Нямала съм никакви проблеми. Предимно плащаха в левове, до вчера, днес вече го няма този проблем. Масово разплащанията са ни с карти, но от днес вече приемаме само евро. Хората свикнаха бързо, особено по-възрастните", каза търговецът Николета Павлова пред Bulgaria ON AIR.



За някои българи преминаването към еврото се оказва предизвикателство.



"Не ме притеснява еврото, всичко си е нормално. Лев или евро, няма значение. Може би ще свикнем малко трудно, най-вече възрастните хора. Но все пак се свиква", сподели гражданин.



"Не мисля, че ще ми е по-лесно. На 60 и няколко години съм и съм свикнала с българския лев. Виждате, броя пари, за да ида до магазина. По-трудно е. Но предполагам, че ще свикнем и така", коментира друг потребител.



"През последния месец не съм имал никакви проблеми, а и пътувам в чужбина, обменят се пари, с еврото навсякъде е по-добре", добави трети.



По данни на Българската народна банка (БНБ), към края на януари 75% от левовете вече са изтеглени от обращение.



Всеки, който все още разполага с левове, може да ги обмени без такси и без ограничение във на касите на БНБ.



