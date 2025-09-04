ИЗПРАТИ НОВИНА
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Автор: ИА Фокус 20:21
© Булфото
Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи. Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов.

По думите му, когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление.

"Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз", допълни Трифонов.


Още по темата: общо новини по темата: 5
04.09.2025 Нинова: Потресаващо! Щом пребиват органите на реда, представяте ли си какво е за гражданите
04.09.2025 Драгомир Драганов осъди остро нападението над директора на полицията в Русe
04.09.2025 Моцарт от Пловдив: Келеши! По Главната е пълно с тях, ще стане беля
04.09.2025 Кметът на Русе: Шокиран и гневен съм!
04.09.2025 Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи!






Още новини от Национални новини:
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
A1 празнува 30 години с нови тарифни планове за повече свобода и ...
15:44 / 04.09.2025
ГДБОП: Задържан е сърбин за трафик на марихуана за милиони през Г...
15:16 / 04.09.2025
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи!
14:42 / 04.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септе...
14:17 / 04.09.2025
Работник е пострадал при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Каза...
13:47 / 04.09.2025

