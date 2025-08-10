ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправдания!
"Опитът на Ryanair да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив, защото не дава отговор на най-важните въпроси:
1. Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент?
2. Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?
3. Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна?
4. Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета?
5. Кой определя критериите за "агресивен пътник“ в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации?
6. Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците? Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи", попита министър Караджов.
Той категоричено посочва, че въздушният превозвач или неговият представител са "задължени да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството".
Министър Караджов настоява, че българските институции ще посочат кой носи вина за случая, а не авиокомпанията.
"Поради това е разпоредена незабавна проверка от ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация“, която вече тече. Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени, а в петък следващата седмица ще бъде оповестено официалното решение на компетентния орган. В допълнение, и на основание събраната до момента информация, още утре ще сезирам Комисията за защита от дискриминация!", заявява Гроздан Караджов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Киселова за думите на президента: Нищо не е продавано
17:42 / 10.08.2025
Пожар затвори за движение участък от магистрала "Марица"
17:42 / 10.08.2025
Голям пожар гори близо до плаж Каваци
16:39 / 10.08.2025
Пожарът в Сунгурларско отново се разраства, огънят заплашва село ...
16:19 / 10.08.2025
НИМХ публикува новата графика за идната седмица, най-топло ще е н...
15:58 / 10.08.2025
Верижна катастрофа на "Тракия" край Пловдив
15:50 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
16:45 / 08.08.2025
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS