Дори един клиент да е бил ощетен заради нереално висока сметка за електроенергия, законът трябва да бъде спазен, истината да се изясни и той да получи дължимата компенсация. В интерес на всички – държавата, бизнеса и потребителите, е да работят заедно в една посока за изясняване на всеки отделен случай. Сътрудничеството помежду ни е важно за възстановяване на доверието на потребителите и намаляване на общественото напрежение. Това каза министърът на енергетиката Трайчо Трайков по време на разговора си с представители на трите електроразпределителни дружества, в който участваха също и заместник-министрите Ива Петрова и Красимир Ненов.Всички компании отчитат лавинообразно нарастване на оплакванията след първите дни на м. февруари, стана ясно от представената информация по време на разговора. И в трите енергодружества са получени хиляди жалби, от които повече от половината са обработени до момента. В единични случаи са установени необосновано завишени сметки – главно заради технически проблеми.От компаниите уверяват, че при установяване на необосновано завишени сметки, надвзетите суми ще се прихващат от следващи фактури. Потребителите имат право да поискат и възстановяване на парите им в брой. "За мен е нормално да имаме пряк контакт помежду си, защото съм уверен, че никой няма интерес от обществено напрежение и протести. Нашата обща цел трябва да бъдепрозрачност, добър контрол и качество“, каза министър Трайков и увери представителите на бизнеса, че ще изпълни докрай функциите си в защита на потребителите заедно с КЕВР, КЗК и КЗП."Вярвам, че – дори да има грешки – те ще се дължат на технически причини и ще бъдат поправени“, заяви енергийният министър. Страните се обединиха около идеята след приключване на проверките да търсят заедно подходящ механизъм за по-добра информираност на потребителите и възможности за всеки от тях сам да проверява своята сметка на база на обективни показатели.