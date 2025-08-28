© виж галерията Завърши изграждането на кръгово кръстовище при отбивката към Тракийския университет при входа на Стара Загора от запад. Това информира днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров в социланите мрежи.



"Пробвах го, работи отлично", добави лаконично кметът Тодоров.



Предвижданият резултат е обвързан с обезопасяване на кръстовището и урегулиране на движението на превозни средства в него. Средствата за изграждането са от общинския бюджет. В Община Стара Загора са постъпвали сигнали, подадени от КАТ и "Пътна полиция“, че това е участък с предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия.



Положена е нова хоризонтална маркировка и на ограничителни вертикални елементи, както и поставяне на пътни знаци за регулиране на движението в кръговото кръстовище.