|Това е най-новото кръгово кръстовище в Южна България, изглежда странно
"Пробвах го, работи отлично", добави лаконично кметът Тодоров.
Предвижданият резултат е обвързан с обезопасяване на кръстовището и урегулиране на движението на превозни средства в него. Средствата за изграждането са от общинския бюджет. В Община Стара Загора са постъпвали сигнали, подадени от КАТ и "Пътна полиция“, че това е участък с предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия.
Положена е нова хоризонтална маркировка и на ограничителни вертикални елементи, както и поставяне на пътни знаци за регулиране на движението в кръговото кръстовище.
