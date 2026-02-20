ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тошко Йорданов за Цицелков: Това се прави единствено с цел да бъдат манипулирани изборите
Ето какво още каза той:
"Първо му измислят министерство за честни избори. Това министерство е абсолютно излишно. Според мен то беше създадено, за да се фалшифицират изборите, защото ЦИК, МВР и Министерството на правосъдието имат ясно формулирани правомощия и конкретни задължения. И изведнъж се вкарва един човек, който да координира и на практика да пречи. Това е човек, който произлиза от едно НПО и е представител на същото това НПО, участвал е в международни мисии като наблюдател на избори в други държави. Майка му също е в това НПО. В Гана през 2020–2021 г. има някакъв скандал или инцидент с жена, но е факт, че е отстранен оттам и получава петгодишна забрана от ЕК за наблюдение на избори. И Гюров има наглостта с тази биография да го постави да отговаря именно за изборите. Това се прави единствено с цел да бъдат манипулирани изборите."
Лидерът на ИТН Слави Трифонов добави: "Аз не съм чувал за такова министерство досега. МВР, Министерството на правосъдието и ЦИК трябва да се координират помежду си. Всички органи трябва да комуникират, а човекът, който ще ги свързва, ще бъде този, който е бил задържан с количество марихуана, равняващо се на 220 цигари."
От ЕК заявиха по-рано: "В действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори."
ФОКУС припомня, че по-рано днес, Цицелков обяви, че ще депозира оставката си. Тя беше приета от премиера Гюров. По-късно президентът Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
На 87 години всеки делничен ден тя облича бялата престилка и пре...
19:12 / 20.02.2026
Първи кадър от зловещия инцидент с двама загинали край Хасково
17:22 / 20.02.2026
Борислав Сандов: Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се ...
16:47 / 20.02.2026
Кървав инцидент, кола падна в дере. Двама са загинали, жена и дет...
16:07 / 20.02.2026
В България близо 56 000 работят без трудов договор
16:34 / 20.02.2026
Президентът подписа указ за освобождаването на Цицелков
16:30 / 20.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS