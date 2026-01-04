ЗАРЕЖДАНЕ...
|Топло време до 18°, но със силен вятър
Днес ще бъде предимно облачно с временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в северозападните райони и Рило-Родопската област ще има превалявания от дъжд. Южният вятър в районите, разположени северно от планините и в Източна България отново ще се усили. Най-високите дневни температури ще са в много широки граници – от 2° в крайните северозападни райони до 17°-18° в Източна България, за София – около 14°.
В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има превалявания от слаб сняг, в местата по-ниски от 1800 метра надморска височина - от дъжд. Ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.
По Черноморието през нощта ще бъде облачно с валежи от дъжд, но още сутринта валежите ще спрат, а през деня и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.
Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 9 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 4 мин. и изгрява в 18 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.
