ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Топ климатолог: Когато такова количество падне за кратък период, няма как да няма проблеми
През нощта ще продължи да превалява, основно в Северозападна и Североизточна България, на места и в Родопите и Югоизточна България, но в по-малки количества.
Валежите през изминалото денонощие са надхвърлили три и дори четири пъти месечните норми. "Когато такова количество падне за кратък период, няма как да няма проблеми“, отбеляза климатологът.
На две места в страната е обявено бедствено положение заради проливните валежи и наводненията, а в Трънско – заради обилен снеговалеж.
"Там тежък и мокър сняг на места с дебелина над 30 см изпочупи клони и дървета, които са прекъснали далекопроводи“, поясни Матев.
В неделя времето ще бъде слънчево, но сутринта ще бъде студено, на места със слани и отрицателни температури. "През деня слънцето все още е силно, бързо ще затопли и температурите ще варират между 14 и 19 градуса“, допълни климатологът.
Още от началото на следващата седмица се очертава нов валежен период.
"Поради бурната атмосфера все още не можем да предвидим точно къде ще вали най-много, но към този момент очакванията са валежите да бъдат по-малко като количество и като обхват и валежната обстановка да не бъде толкова опасна. След това има изгледи за малко по-дълъг период на по-спокойно време“, прогнозира Симеон Матев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Левон Хампарцумян: Този ток го продават, остават следи
21:36 / 03.10.2025
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 лит...
21:37 / 03.10.2025
Евростат сложи България на второ място в Европа по ръст на цените...
21:13 / 03.10.2025
Политолог: Ако управляващото мнозинство не се самовзриви отвътре,...
21:13 / 03.10.2025
Министър Митов: Спасени са много хора, няма българи в неизвестнос...
20:08 / 03.10.2025
Нови два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в Граф Игнатиево
19:56 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS