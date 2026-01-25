ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тома Томов: Тръмп действа като "wrecking ball"
Журналистът и международен анализатор Тома Томов заяви, че в публичното пространство в София съществуват "две аксиоматични фигури на злото“ – Владимир Путин и Доналд Тръмп. Томов подчерта, че не споделя този подход и не гледа на световните процеси през оптиката на демонизацията.
Той изрази позицията си по темата за международното право, историческите аргументи и съвременните граници, като подчерта, че международното право е създадено след Втората световна война именно за да предотвратява войни и произвол.
Не е ясно дори дали това е международна организация, добави той
Томов припомни, че след победата над нацистка Германия САЩ, СССР и Великобритания създават Организацията на обединените нации и системата на международното право, в момент когато Съединените щати са водещата икономическа сила в света. По думите му този ред днес е в дълбока криза.
Според него Доналд Тръмп действа като "wrecking ball“, който разрушава съществуващите международни институции – НАТО, Европейския съюз, Международния наказателен съд и дори самата ООН. Томов постави въпроса какво би се случило, ако САЩ решат да напуснат ООН и какви биха били последиците за глобалната система.
Той подчерта, че светът навлиза в нова фаза, в която еднополюсният ред от 90-те години и началото на XXI век се разпада. По думите му САЩ остават водеща сила в научно-техническия прогрес и иновациите, но вече не са безспорният хегемон.
В същото време, според Томов, Китай заема позицията на защитник на стария международен ред и на принципите на международното право – роля, която до скоро е била характерна за Запада.
Анализаторът коментира и начина, по който Тръмп води външната си политика, определяйки го като корпоративен и транзакционен подход, при който отношенията със съюзниците се основават на икономическа изгода, а не на ценности.
В този контекст Томов постави под въпрос участието на България в т.нар. "борд за мир“, определяйки го като надсуверенен частен клуб или инвестиционен фонд, който няма нищо общо с класическата дипломация и международните институции.
"Всеки разумен прочит на тази харта би трябвало да накара едно демократично правителство да бяга от подобна структура. Присъединяването ни е пряка заплаха за националния ни суверенитет“, заяви пред той.
Той заяви, че подписването на документи от страна на българския министър-председател в оставка е унизително и поставя страната в подчинена позиция.
"Аз съм за това България да бъде в Европа, в НАТО и в съюз със Съединените щати, но с достойнство“, подчерта Томов.
Той коментира и президента Румен Радев, за когото заяви, че притежава харизма и е част от политическата вълна, която залива Европа. Томов изрази личната си подкрепа за него, като подчерта, че Радев има кауза.
"Аз ще гласувам за него“, заяви Тома Томов.
