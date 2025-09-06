Тодор Деянов встъпи в длъжност като зам.-административен ръководител на АП–Пловдив

© Прокурор Тодор Деянов встъпи в длъжност като заместник-административен ръководител на Апелативна прокуратура – Пловдив. Това стана на официална церемония, на която присъстваха Тихомир Стоев, и.ф. апелативен прокурор на гр. Пловдив, Анна Викова, зам.-окръжен прокурор, Петър Петров, районен прокурор, колеги и съдебни служители.



На 20 август 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС на основание чл. 160 вр. чл. 168 ал. 3 от Закона за съдебната власт назначи Тодор Деянов за заместник-апелативен прокурор, като освободи от тази длъжност прокурор Румен Попов.



Тодор Деянов има над 26 години юридически стаж, като от 25 г. е в органите на съдебната власт. Работил е като съдия и прокурор, бил е председател и заместник-председател на Районен съд – Смолян, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян, както и на Апелативна прокуратура – Пловдив.



И.ф. апелативен прокурор на гр. Пловдив Тихомир Стоев и колегите пожелаха здраве и успешна професионална реализация на новия заместник-административен ръководител.