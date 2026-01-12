ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Тезата за масово изнасяне от панелките не отговаря на реалността
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:19Коментари (0)302
©
Въпреки активното строителство на нови жилища в страната, панелните апартаменти продължават да играят важна роля на пазара. Те остават достъпни за широк кръг купувачи, особено за младите семейства със средни доходи, които рядко могат да си позволят ново строителство.

Освен цената, купувачите оценяват функционалността на панелните жилища – по-добро разпределение и използване на квадратурата, което понякога надминава дори по-скъпите нови апартаменти.

Социалната среда около панелните блокове също е фактор за тяхната популярност. Кварталите често предлагат зелени площи, пътеки, детски площадки и големи общински имоти, което създава комфорт за семейства с деца. Дори въпросите за остаряването на сградите не намаляват интереса – повечето панелки имат поне 20-30 години оставащ живот и при земетресение могат да се окажат по-безопасни от нови сгради, особено построени през 90-те години.

На столичния пазар тези тенденции са особено видими. Анализ на блогъра Боян Юруков показва, че през 2025 г. близо 35% от продадените жилища в София са панелки. Продажбите на ново строителство, макар и значими, не доминират пазара – в 26 нови сгради с над 20 продадени обекта са реализирани едва около 21% от продажбите на апартаменти извън панелните блокове. Юруков отбелязва, че панелните жилища често предлагат по-добро разпределение и повече зеленина около тях, докато новите сгради са предимно плътни, бетонови конструкции, което също влияе на избора на купувачите.

Данните ясно показват, че тезата за масово изнасяне от панелките не отговаря на реалността. Панелните жилища остават стабилен и предпочитан сегмент от пазара, където цената, удобството и средата около блока имат съществено значение за купувачите.

Няма основания да се страхуваме за оставащия живот на панелките. Въпреки че санирането често се оказа формална мярка, която не решава основните проблеми, архитекти смятат, че повечето панелки имат поне 20-30 години оставащ живот. При земетресение те могат да се окажат дори по-безопасни от нови сгради, построени през 90-те години. Динамиката на пазара показва, че хората не се притесняват от тези фактори и продължават да купуват панелни жилища.

Цената също е решаващ фактор. Новото строителство струва почти двойно на панелните жилища, което го прави недостъпно за младите семейства със средни доходи. Това е не просто пазарен въпрос, а и демографски проблем – недостатъчното пространство и липсата на качествена градска среда влияят на решението на двойките дали да имат деца.

Панелните апартаменти, въпреки многото им проблеми, често имат по-добро разпределение и квадратура от новите жилища на пазара. В някои случаи те превъзхождат дори апартаменти с двойна цена. Разходите за вътрешни ремонти могат да бъдат по-големи, но поддръжката на самата сграда е значително по-евтина.

Няма основания да се страхуваме за оставащия живот на панелките. Въпреки че санирането често се оказа формална мярка, която не решава основните проблеми, архитекти смятат, че повечето панелки имат поне 20-30 години оставащ живот. При земетресение те могат да се окажат дори по-безопасни от нови сгради, построени през 90-те години. Динамиката на пазара показва, че хората не се притесняват от тези фактори и продължават да купуват панелни жилища.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Нумизмат предупреждава: Огромният тираж прави монетите от 1 стоти...
10:45 / 12.01.2026
АПИ: Републиканските пътища са почистени
10:22 / 12.01.2026
Президентът връчи първия мандат на Росен Желязков, той върна папк...
10:13 / 12.01.2026
Доц. Кунчев: Намираме се в навечерието на пика на грипа
09:54 / 12.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а и...
09:44 / 12.01.2026
"Активни потребители": В някои банки се събира ненужна лична инфо...
10:14 / 12.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Нови протести в Иран
Зимата ни изненада в началото на януари 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: