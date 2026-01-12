© Въпреки активното строителство на нови жилища в страната, панелните апартаменти продължават да играят важна роля на пазара. Те остават достъпни за широк кръг купувачи, особено за младите семейства със средни доходи, които рядко могат да си позволят ново строителство.



Освен цената, купувачите оценяват функционалността на панелните жилища – по-добро разпределение и използване на квадратурата, което понякога надминава дори по-скъпите нови апартаменти.



Социалната среда около панелните блокове също е фактор за тяхната популярност. Кварталите често предлагат зелени площи, пътеки, детски площадки и големи общински имоти, което създава комфорт за семейства с деца. Дори въпросите за остаряването на сградите не намаляват интереса – повечето панелки имат поне 20-30 години оставащ живот и при земетресение могат да се окажат по-безопасни от нови сгради, особено построени през 90-те години.



На столичния пазар тези тенденции са особено видими. Анализ на блогъра Боян Юруков показва, че през 2025 г. близо 35% от продадените жилища в София са панелки. Продажбите на ново строителство, макар и значими, не доминират пазара – в 26 нови сгради с над 20 продадени обекта са реализирани едва около 21% от продажбите на апартаменти извън панелните блокове. Юруков отбелязва, че панелните жилища често предлагат по-добро разпределение и повече зеленина около тях, докато новите сгради са предимно плътни, бетонови конструкции, което също влияе на избора на купувачите.



Данните ясно показват, че тезата за масово изнасяне от панелките не отговаря на реалността. Панелните жилища остават стабилен и предпочитан сегмент от пазара, където цената, удобството и средата около блока имат съществено значение за купувачите.



Няма основания да се страхуваме за оставащия живот на панелките. Въпреки че санирането често се оказа формална мярка, която не решава основните проблеми, архитекти смятат, че повечето панелки имат поне 20-30 години оставащ живот. При земетресение те могат да се окажат дори по-безопасни от нови сгради, построени през 90-те години. Динамиката на пазара показва, че хората не се притесняват от тези фактори и продължават да купуват панелни жилища.



Цената също е решаващ фактор. Новото строителство струва почти двойно на панелните жилища, което го прави недостъпно за младите семейства със средни доходи. Това е не просто пазарен въпрос, а и демографски проблем – недостатъчното пространство и липсата на качествена градска среда влияят на решението на двойките дали да имат деца.



Панелните апартаменти, въпреки многото им проблеми, често имат по-добро разпределение и квадратура от новите жилища на пазара. В някои случаи те превъзхождат дори апартаменти с двойна цена. Разходите за вътрешни ремонти могат да бъдат по-големи, но поддръжката на самата сграда е значително по-евтина.



