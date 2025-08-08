Температурите скачат в първия ден от уикенда

© През нощта ще бъде ясно, в повечето райони и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в югоизточните райони умерен вятър от изток-североизток. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 33°.



В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра - около 20°.



По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.