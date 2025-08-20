ЗАРЕЖДАНЕ...
|Телефони, поставени в пъпеш, в печка и в туба с лечебен гел опитаха да вкарат в затвора
Сред най-фрапиращите случаи са откритите три телефона, поставени в пъпеш, осем апарата, скрити в печка и телефон в туба с лечебен гел. Неразрешените вещи са били приготвени да бъдат внесени в затворите с багажи за свиждане. Служителите на ГДИН са открили девет телефона във външна тоалетна на служебен паркинг пред затвор, има и такива, които са подхвърлени до оградите на сгради.
При забранените вещества случаите са аналогични. В донесени дрехи на свиждане за лишени от свобода, служителите откриват такива, които са напоени с наркотични вещества. Правят се опити да бъдат вкарани наркотици и чрез лична кореспонденция.
Неразрешени вещи и вещества са открити и на териториите на затворите. За същия период – от началото на месец юли, в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони, констатирани са и 29 случая на открити наркотични вещества.
От ГДИН коментират, че прави впечатление все по-голямата изобретателност, с която се търсят възможности да се нарушат реда и нормативната уредба още при пропускателните пунктове в затворите. От там са категорични, че контролът на входовете, както и вътре в самите места за лишаване от свобода, ще продължи да бъде засилен.
Проверките продължават във всички затвори, арести и общежития. Те бяха разпоредени от министъра на правосъдието Георги Георгиев след посещения на място в различни затвори в страната.
